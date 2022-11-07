محافظ الليث يشيد بالدعم والاهتمام الكبيرين للقيادة الرشيدة بقطاع الرياضة

أشاد محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني بما يحظّى به قطاع الرياضة من اهتمامٍ ودعم كبيرين من القيادة الرَّشيدة، التي تحرص على توفير كلِّ الإمكانات التي تُسهم في تطّور الرِّياضة والشباب بجميع المجالات، مشددًا على أهمية دور الأندية الرياضية في الحرص على فئة الشباب وتلبية احتياجاتهم ورعايتهم رعايةً كاملة، واستقطابهم وإشغال وقت فراغهم بما يعود عليهم بالنّفع والفائدة، وتعزيز مشاركة المرأة في مختلف الألعاب الرياضية، والاستثمار الأمثل للموارد والخِبرات وبناء وتفعيل الشراكات لإيجاد بيئة رياضية جاذبة ومنتجة بما يُعزِّز دورها في الحراك الرّياضيِّ الفاعل وفق مستهدفات رؤية 2030.
جاء ذلك خلال استقباله نائب مدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة محمد العيافي، ومدير مكتب وزارة الرياضة بالعاصمة المقدسة عمر مدني، ومدير شؤون كرة القدم بمكتب الوزارة بالعاصمة المقدسة ماجد المعتاز، ورئيس نادي الليث الرياضي عبدالله بن محمد البصراوي وعددًا من أعضاء مجلس الإدارة.
واطلع "الزهراني" خلال اللقاء على إستراتيجية وزارة الرياضة في تطوير رياضة محافظة الليث، ومراحل إنجاز المشروعات الرياضية القائمة، وكذلك استعراض المنجزات التي حققها النادي، والمشروعات المستقبلية المزمع تنفيذها خلال المرحلة القادمة، والتي تضمنت مناقشة إنشاء المدينة الرياضية على مساحة 241317,97م2، وإنشاء منشأة رياضية لنادي الليث الرياضي على مساحة 2211م2، وذلك بما يتوافق مع احتياجات أبناء المحافظة في مختلف الرياضات.
وشدد محافظ الليث على أنَّ المحافظة تحظى بالكثير من الإمكانات والمواهب الرياضية الشابة التي تؤهلها للمنافسة على كل البطولات المحلية والدولية، وتنظِّيم البطولات والمنافسات الرياضية في جميع الألعاب، والتي كان آخرها استضافة نهائيات بطولة المملكة لألعاب القوى على التوالي عاميِّ 2020 /2021م، مثمنًا لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الليث الرياضي كل ما يقدمونه من عمل وجهد.