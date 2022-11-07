محافظ الليث يشيد بالدعم والاهتمام الكبيرين للقيادة الرشيدة بقطاع الرياضة

أشاد محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني بما يحظّى به قطاع الرياضة من اهتمامٍ ودعم كبيرين من القيادة الرَّشيدة، التي تحرص على توفير كلِّ الإمكانات التي تُسهم في تطّور الرِّياضة والشباب بجميع المجالات، مشددًا على أهمية دور الأندية الرياضية في الحرص على فئة الشباب وتلبية احتياجاتهم ورعايتهم رعايةً كاملة، واستقطابهم وإشغال وقت فراغهم بما يعود عليهم بالنّفع والفائدة، وتعزيز مشاركة المرأة في مختلف الألعاب الرياضية، والاستثمار الأمثل للموارد والخِبرات وبناء وتفعيل الشراكات لإيجاد بيئة رياضية جاذبة ومنتجة بما يُعزِّز دورها في الحراك الرّياضيِّ الفاعل وفق مستهدفات رؤية 2030.