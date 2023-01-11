ليالٍ شتوية وخيمة شعبية وطبخ بري وألعاب.. "بلدية القصب" تطلق اليوم مبادرة "كشتة"

تنطلق في بلدية القصب اليوم الأربعاء مبادرة "كشتة" وهي إحدى مبادرات أمانة منطقة الرياض الهادفة إلى إبراز ما لدى المحافظات والمراكز المجاورة للعاصمة من حدائق عامة ومعالم تراثية وحضارية، في إطار اهتمام الأمانة بتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة في جميع أنحاء المنطقة.
وتشمل المبادرة التي سيتم تدشينها في حديقة الساحات الرياضية على طريق الملك عبدالله بالقصب، عدة برامج وفعاليات وأنشطة مختلفة، تشتمل على ليالٍ شتوية، وخيمة شعبية، ومسابقة البلوت، والطبخ البري، وألعاب الأطفال، واللقاءات والندوات الأدبية والثقافية.
وتستمر المبادرة لمدة شهرين في نهاية كل أسبوع، من الساعة الثالثة مساءً حتى الحادية عشرة مساءً؛ للاستمتاع بالأجواء الشتوية في المنطقة.
وستُسهم المبادرة في تحقيق ثلاثة مرتكزات رئيسية، هي: توفير تجربة اجتماعية فريدة من نوعها تُعزز من جَعْل المجتمع متكاملًا ومستدامًا، بالإضافة إلى تشجيع الطاقات الوطنية؛ لتستعرض منتجاتها في سوق مفتوحة، وإيجاد بيئة مناسبة للمشاركة المجتمعية التي تمثل دورًا محوريًّا في تفعيل الحدائق العامة وجعلها أكثر حيوية.