إضافة لتقديمه برامج توعوية وتدريبية.. "هلال الباحة" يباشر 857 حالة إسعافية

أما فيما يخص الدور المجتمعي المتمثل في تقديم البرامج التوعوية والتدريبية، والمبادرات التطوعية، فقد نفَّذت الهيئة بمنطقة الباحة أكثر من 15 مبادرة، شارك فيها أكثر من 229 متطوعًا ومتطوعة بعدد ساعات بلغ 2101 ساعة، تنوعت بين طبية وبيئية وتوعوية وإنسانية ورياضية، واستفاد منها أكثر من 4116 شخصًا.