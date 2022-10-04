إضافة لتقديمه برامج توعوية وتدريبية.. "هلال الباحة" يباشر 857 حالة إسعافية

باشرت الفِرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة 857 حالة إسعافية خلال شهر سبتمبر، عدد الحالات المنقولة منها 642، وعدد الحالات غير المنقولة 202، وبلغ إجمالي الحالات المرضية 738 من مجموع الحالات.
أما فيما يخص الدور المجتمعي المتمثل في تقديم البرامج التوعوية والتدريبية، والمبادرات التطوعية، فقد نفَّذت الهيئة بمنطقة الباحة أكثر من 15 مبادرة، شارك فيها أكثر من 229 متطوعًا ومتطوعة بعدد ساعات بلغ 2101 ساعة، تنوعت بين طبية وبيئية وتوعوية وإنسانية ورياضية، واستفاد منها أكثر من 4116 شخصًا.
وتأكيدًا للدور الريادي للهيئة في مجال الإسعافات الأولية التي تساعد أفراد المجتمع على تقديم الرعاية الإسعافية للحالات الطارئة، والتعامل معها ريثما يتم مباشرة البلاغ من قِبل الفِرق الإسعافية والطبية بالهيئة، فقد قدمت الهيئة بمنطقة الباحة أكثر من ثلاث دورات وثلاث محاضرات خلال شهر سبتمبر، استفاد منها أكثر من 276 شخصًا، كما أن الهيئة أقامت 46 مبادرة حكومية.
وشددت هيئة الهلال الأحمر السعودي على أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق "أسعفني" الذي يوفِّر الكثير من الوقت والجهد، ولاسيما أنه يحدد موقع المتصل بدقة عالية؛ وهو ما يُسهِّل من عملية وصول الفِرقة الإسعافية لموقع البلاغ.. متمنيًا للجميع دوام الصحة والعافية.