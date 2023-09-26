بلدية أضم تحتفل مع الأهالي باليوم الوطني السعودي

نظمت بلدية محافظة أضم احتفال الأهالي بمناسبة الذكرى الثالثة والتسعين لليوم الوطني (نحلم ونحقق)، برعاية المحافظ عبدالله بن حسن الفيفي.
بدأ الحفل باستقبال مديري الإدارات الحكومية، يتقدمهم محافظ أضم عبدالله بن حسن الفيفي، ومشايخ القبائل والأعيان والأهالي والفِرَق المشاركة بمقر الاحتفال بمطل منتزه أضم بحي العزيزية؛ حيث كان في استقبالهم رئيس بلدية المحافظة المهندس عمر بن أحمد الزهراني.
تخلل الحفل عدد من الفقرات المتنوعة، ثم أوبريت بعنوان "راية العز"، وأوبريت بعنوان "على عنان السماء"؛ احتفالًا باليوم الوطني، ولاقى الحفل نجاحًا واستحسانًا من شرائح المجتمع كافة.
يُذكر أن البلدية هيّأت الشوارع والميادين من خلال تزيينها بصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، كما تم تزيين الشوارع والميادين وأعمدة الإنارة بالمحافظة بالعلَم السعودي.
ويأتي هذا الاحتفال في إطار الدور الريادي للبلدية في تفعيل الأنشطة المجتمعية من خلال تنفيذ الفعاليات الثقافية والاجتماعية، كما تهدف إلى أن يكون فرصة جيدة للتعبير عن مشاعرهم تجاه الوطن، وتبرز أيضًا ما نعيش فيه من نمو وازدهار وتقدم في كل المجالات.