انطلاق محاضرات السلامة المرورية في 19 مدرسة بالطائف

أطلقت الإدارة العامة للمرور بالطائف، اليوم الأحد، محاضرات السلامة المرورية في المدارس، بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة.
ويأتي تنفيذ سلسلة المحاضرات التوعوية المرورية، انطلاقًا من حرص وزارة التعليم على تنفيذ دورها في التوعية والتثقيف بالسلامة المرورية والقيادة الآمنة.
وأيضًا سعيًا لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية تجاه القيادة النظامية، وتبصيرًا بمبادئ وقيم ومفاهيم السلامة المرورية، وأثرها في الحفاظ على الأرواح والحدّ من الحوادث وما تنتجه من إعاقات دائمة.
من جانبه قال المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي: إن المحاضرات التوعوية المتعلقة بالسلامة المرورية لها أهمية كبيرة لدى المجتمع التعليمي خاصة، والمجتمع كافة؛ للمساهمة في تكثيف الوعي بالسلامة المرورية.
وأوضح أن لها آثارًا إيجابية في الحدّ من الحوادث المرورية، مشيرًا إلى أن التعاون مع جهاز المرور الأمني سيحقّق الأهداف المنشودة في مثل هذه البرامج.
يذكر أن هذه المحاضرات ستنفذ في 19 مدرسة بالمكاتب الداخلية والخارجية، وبتنظيم من إدارة النشاط الطلابي، وتستهدف أكثر من عشرة آلاف طالب ومعلم.