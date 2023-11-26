أمانة جدة تُنفذ جدارية تجميلية بممشى "اليمامة"

وقال مدير عام المسؤولية المجتمعية م. هتان بن هاشم حمودة: إن المبادرة تأتي ضمن تفعيل الشراكات مع الجامعات والكليات التي تدعم هوايات ومواهب الشغوفين، انطلاقًا من رؤية 2030، بتهيئة البيئة الجاذبة للموهوبين.