أمانة جدة تُنفذ جدارية تجميلية بممشى "اليمامة"

نفذت أمانة محافظة جدة، اليوم الأحد، جدارية تجميلية بممشى "اليمامة"، بمشاركة عدد من متطوعات جامعة دار الحكمة.
جاء ذلك ضمن جهود أمانة المحافظة في تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية؛ للمساهمة بلوحات فنية من إبداع المتطوعين.
وقال مدير عام المسؤولية المجتمعية م. هتان بن هاشم حمودة: إن المبادرة تأتي ضمن تفعيل الشراكات مع الجامعات والكليات التي تدعم هوايات ومواهب الشغوفين، انطلاقًا من رؤية 2030، بتهيئة البيئة الجاذبة للموهوبين.
وأوضح أن هذا عبر المبادرات التي تنفذها الأمانة لاستثمار الطاقات والمهارات الإبداعية للمتطوعين في مختلف المجالات.