"هلال الباحة" يحتفل بذكرى "يوم التأسيس"

احتفل فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، اليوم الأحد، بذكرى "يوم التأسيس"، بحضور عدد من مسؤولي ومنسوبي ومنسوبات الفرع.
ويأتي هذا الاحتفال لإبراز العمق التاريخي، وتذكيرًا بالإرث الثقافي المتنوع لهذه البلاد المباركة.
وتضمن أركانًا خاصّة من التراث القديم، ووضع هدايا تذكارية لكل رواد الحفل الذين عبّروا عن اعتزازهم وفخرهم بهذا اليوم الذي يروي ملحمة بداية تأسيس الدولة السعودية وتاريخها الممتدّ إلى وقتنا الحاضر.
يذكر أن احتفال فرع الباحة، ضمن الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الهيئة ممثلة في جميع فروعها في مناطق المملكة، بمناسبة "يوم التأسيس"؛ لما له من ثقل تاريخي وسياسي عاشته المملكة منذ القرون الأولى وحتى اليوم.