"هلال الباحة" يحتفل بذكرى "يوم التأسيس"

يذكر أن احتفال فرع الباحة، ضمن الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الهيئة ممثلة في جميع فروعها في مناطق المملكة، بمناسبة "يوم التأسيس"؛ لما له من ثقل تاريخي وسياسي عاشته المملكة منذ القرون الأولى وحتى اليوم.