الحلقات القرآنية الصيفية العشرون تنطلق بجامع المقهوي بالأحساء

ويشرف على الحلقات فضيلة إمام وخطيب الجامع الشيخ محمد بن سالم المقهوي، الذي عبر عن سعادته وترحيبه بالمشاركين في الحلقات الصيفية التي تقام في الجامع للعام العشرين؛ مبينًا أن الحلقات خرّجت عددًا من حفظة كتاب الله والمتقنين له بفضل الله؛ مضيفًا أن التسجيل مستمر في الحلقات لاستغلال أوقات الشباب خلال العطلة الصيفية مع كتاب الله عز وجل، وتقام الحلقات خلال فترة العصر من السبت إلى الخميس.