الحلقات القرآنية الصيفية العشرون تنطلق بجامع المقهوي بالأحساء

انطلقت الحلقات القرآنية الصيفية العشرون بجامع المقهوي، بمحافظة الأحساء في المبرز، خلال العطلة الصيفية؛ بهدف حفظ القرآن الكريم المكثف والمراجعة من خلال عدة مستويات موزعة حسب الحلقات لكل معلم مستوى وعدد من الطلاب، من حيث عدد أجزاء الحفظ والمراجعة من ثلاثة أجزاء أو خمسة أجزاء أو نصف القرآن الكريم أو مراجعة القرآن الكريم كاملًا، وحلقات للتلقين وتصحيح التلاوة لجميع المراحل العمرية.
ويشرف على الحلقات فضيلة إمام وخطيب الجامع الشيخ محمد بن سالم المقهوي، الذي عبر عن سعادته وترحيبه بالمشاركين في الحلقات الصيفية التي تقام في الجامع للعام العشرين؛ مبينًا أن الحلقات خرّجت عددًا من حفظة كتاب الله والمتقنين له بفضل الله؛ مضيفًا أن التسجيل مستمر في الحلقات لاستغلال أوقات الشباب خلال العطلة الصيفية مع كتاب الله عز وجل، وتقام الحلقات خلال فترة العصر من السبت إلى الخميس.
وعبّر عن شكره لله ثم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على حرصهم لنشر وتعلم كتاب الله من خلال الحلقات المنتشرة في أنحاء المملكة، والشكر أيضًا لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالأحساء (خير) على إقامتهم الحلقات الصيفية ومتابعتهم المشاركين وتحفيزهم لحفظ القرآن الكريم.