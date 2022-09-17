"هلال مكة" يشارك في برنامج الشباب الرياضي بالجموم

وتمثلت مشاركة الهلال الأحمر بركن توعوي وتثقيفي لشرح رسالة الهيئة وأهدافها في تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين بكفاءة عالية دون تمييز، وعرض محتويات عربة الإسعاف والأجهزة والمعدات الطبية الإسعافية، مع شرح كيفية الالتحاق بالبرامج التدريبية عن طريق منصة متأهب، وكيفية الاشتراك في الفرص التطوعية عن طريق منصة التطوع، مع التنويه باليوم العالمي للإسعافات الأولية وأهمية تعلم مهارات الإسعافات الأولية؛ لأهميتها في إسعاف الحالات الطارئة قبل وصول سيارة الإسعاف، والإشارة إلى الدورات المجانية التي توفرها الهيئة بهذه المناسبة.