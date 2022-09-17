"هلال مكة" يشارك في برنامج الشباب الرياضي بالجموم

شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة في برنامج الشباب الرياضي الذي افتتحه محافظ الجموم هاني أبو العلا، يوم الثلاثاء ١٣ سبتمبر، والذي يستمرّ لمدة ثلاثة أيام بمشاركة القطاعات الحكومية والأهلية.
وتمثلت مشاركة الهلال الأحمر بركن توعوي وتثقيفي لشرح رسالة الهيئة وأهدافها في تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين بكفاءة عالية دون تمييز، وعرض محتويات عربة الإسعاف والأجهزة والمعدات الطبية الإسعافية، مع شرح كيفية الالتحاق بالبرامج التدريبية عن طريق منصة متأهب، وكيفية الاشتراك في الفرص التطوعية عن طريق منصة التطوع، مع التنويه باليوم العالمي للإسعافات الأولية وأهمية تعلم مهارات الإسعافات الأولية؛ لأهميتها في إسعاف الحالات الطارئة قبل وصول سيارة الإسعاف، والإشارة إلى الدورات المجانية التي توفرها الهيئة بهذه المناسبة.
وكرم محافظ الجموم هاني أبو العلا هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة على المشاركة الفاعلة في برنامج الشباب الرياضي، كما كرم القطاعات الحكومية والأهلية المشاركة.