"اليوم التقني ".. شرح للأنظمة والخدمات في "تقنية بنات الباحة"

نظّمت الكلية التقنية للبنات بمنطقة الباحة، برنامج اليوم التقني الذي يستهدف المتدربات المستجدات للفصل التدريبي الثاني لعام1444 هـ.
وخلال البرنامج أوضحت الكلية لمتدرباتها، الأنظمة والقوانين داخل الكلية وجميع الخدمات المقدمة للمتدربات من قبول وتسجيل وتوجيه وإرشاد وتدريب تعاوني وشؤون صحية وعناية بالمبتكرات وتوفير الوظائف للخريجات.
وأوضحت عميدة الكلية التقنية بالباحة أسماء الغامدي؛ أن المتدربات لهذا الفصل التدريبي بلغ عددهن 336 متدربة بجميع تخصصات الكلية.
جديرٌ بالذكر أن الفصل التدريبي التحضيري ركيزة أساسية من ركائز العملية التدريبية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وأحد أهم البرامج التدريبية التي تسهم في توجيه ميول المتدربين وجودة تأهيلهم.