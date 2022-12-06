"اليوم التقني ".. شرح للأنظمة والخدمات في "تقنية بنات الباحة"

جديرٌ بالذكر أن الفصل التدريبي التحضيري ركيزة أساسية من ركائز العملية التدريبية بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وأحد أهم البرامج التدريبية التي تسهم في توجيه ميول المتدربين وجودة تأهيلهم.