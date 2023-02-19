"تعليم جدة" يحتفل بيوم التأسيس بعروض فنية وفلكلورية بمدارس البنين والبنات

وصرح المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور نايف الزارع على أهمية تعزيز هذه المناسبة المجيدة في نفوس الطلاب والطالبات وترسيخ معنى هذا اليوم الذي يعتبر بمثابة رمز للعمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة العربية السعودية وما يمتلكه وطننا الشامخ من إرث تاريخي وحضاري.