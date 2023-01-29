محافظ الليث يشيد بدعم القيادة لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أشاد محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، اليوم الأحد، بالدعم السخيِّ الذي تُقدمه القيادة الرشيدة لمستفيدي الضمان الاجتماعي من إعانات نقديِّة وعينيّة وخدمات مساندة.
جاء ذلك خلال استقباله لمديرة إدارة الضمان الاجتماعي بمنطقة مكة فاطمة عبدالرحمن القرني؛ حيث جرى خلال اللقاء الاطلاع على منظومة الضمان الاجتماعي المطور والمزايا والخدمات التي تقدم للمستفيدين.
واستمع محافظ الليث لعددٍ من الموضوعات المتعلقة بالمستفيدين، مطلعًا على الخدمات التي يُقدمها مكتب الضمان الاجتماعي بالمحافظة من خلال البرامج المتنوعة.
إضافةً إلى ما يقدمه من خدمات لأبناء وبنات المحافظة لإيجاد فرص العمل ذات الأثر الفاعل في الاقتصاد الوطني.
وبحث "الزهراني" تفعيل العديد من البرامج والمبادرات التي تُقدمها وكالـة الضمان الاجتماعي، والتي تهدف لتعزيز العمل الاجتماعي والتنموي.
وقد أشاد "الزهراني" بالجهود التي تُبذل من قِبل مكتب الضمان الاجتماعي بالمحافظة، متمنيًا للجميع المزيد من التوفيق لخدمة المواطنين.
حضر اللقاء مدير مكتب الضمان الاجتماعي بالليث هاشم بن يحيى المزيني، وأعضاء المجلس المحلي.