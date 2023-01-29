محافظ الليث يشيد بدعم القيادة لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أشاد محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، اليوم الأحد، بالدعم السخيِّ الذي تُقدمه القيادة الرشيدة لمستفيدي الضمان الاجتماعي من إعانات نقديِّة وعينيّة وخدمات مساندة.