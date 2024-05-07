نائب أمير المنطقة الشرقية يلتقي أهالي الأحساء ويقيم مأدبة عشاء تكريمًا لهم

وخلال الحفل، ألقى عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجبر كلمة الأهالي جاء فيها: "يبهج القلب، وتطرب المشاعر، ويحتل السرور في النفس أجمل موقع، عندما يجتمع الشمل، ويلتئم الوصل، وتتعانق الأرواح، ومن أسمى صوره لقاء الراعي بالرعية، والمسؤول بالمواطن، فهي سنة حميدة، وسلوك إنساني، وخلق رفيع، وفضيلة نادرة مضى عليها قادتنا الكرام منذ تأسيس المملكة على يد المغفور له جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، واليوم مثالاً لها فقد أشرقت شمس الخير على هَجَر، وشع بهاء السعد، وانتشر عبير الزهر، بقدوم الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، فله وجميع أمرائنا منازل الود" .