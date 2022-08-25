30 جهة تختتم أعمالها بجدة موثقة تجاربها في العمل التطوعي وتحقيق مستهدفاته

واستعرضت الورشة أبرز التحديات في العمل التطوعي وكيفية التغلب عليها، ومنها التنوع والابتكار في الفرص التطوعية واستدامة المبادرات والمشاريع التطوعية، وإبراز الجهود والتسويق للفرص التطوعية، وكذلك آلية توثيق المبادرات وكتابتها وفقاً لنموذج ممنهج، كما بينت أبرز الأساليب الذكية والفعّالة لجذب المتطوعين، إضافة إلى إظهار جهود المتطوعين والأثر الاجتماعي لهم.