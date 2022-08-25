30 جهة تختتم أعمالها بجدة موثقة تجاربها في العمل التطوعي وتحقيق مستهدفاته

اختتمت في جدة، أمس، ورشة عمل لمبادرة "توثيق تجارب وخبرات العمل التطوعي" حضرتها 30 جهة من القطاعات المختلفة؛ بهدف تعزيز دورها في تطبيق أفضل ممارسات العمل التطوعي.
واستعرضت الورشة أبرز التحديات في العمل التطوعي وكيفية التغلب عليها، ومنها التنوع والابتكار في الفرص التطوعية واستدامة المبادرات والمشاريع التطوعية، وإبراز الجهود والتسويق للفرص التطوعية، وكذلك آلية توثيق المبادرات وكتابتها وفقاً لنموذج ممنهج، كما بينت أبرز الأساليب الذكية والفعّالة لجذب المتطوعين، إضافة إلى إظهار جهود المتطوعين والأثر الاجتماعي لهم.
واحتوت الورشة التي نظمتها (غدن) -وهي جهة غير ربحية تهدف إلى زيادة نسبة المشاركة المجتمعية- على أبرز آليات تصميم وإطلاق المبادرات التطوعية، وبناء على تحديد الاحتياج المجتمعي، إضافة إلى توضيح طُرق آليات تحفيز المتطوعين والمحافظة عليهم واستدامة أنشطتهم.