"أمانة الطائف" تنفذ حملة رقابية على 11324 رخصة للمنشآت التجارية

ونوهت "أمانة الطائف"بجهود المنشآت التي سجلت تقدمًا في مستوى الامتثال وأثر ذلك على جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، وأهابت بالأهالي المشاركة في تحسين الخدمات البلدية بالإبلاغ عن المخالفات المشاهدة عبر تطبيق بلدي (صور وارسل) أو بالاتصال بمركز البلاغات 940 وستقوم فرق الأمانة بمباشرتها في الميدان للمعالجة الفورية.