أمير تبوك يستقبل اللواءَ "القحطاني" والعميدَ "الأسمري"
استقبل أميرُ منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الثلاثاء؛ مديرَ الدفاع المدني بتبوك السابق اللواءَ الدكتور محمد بن حسن القحطاني، ومديرَ الدفاع المدني بالمنطقة العميدَ ظافر بن محمد الأسمري، المعيّن حديثًا مديرًا للدفاع المدني بالمنطقة.
وأثنى الأمير "فهد بن سلطان" على جهود اللواء "القحطاني" التي بذلها طيلةَ فترة عمله، متمنّيًا للعميد "الأسمري" التوفيقَ في عمله.
وأكّد الدورَ المهم والفاعلَ للدفاع المدني في ظلّ ما يقدّم له من دعم ورعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، حفظهما الله، وبمتابعة من وزير الداخلية.
وأعرب اللواء "القحطاني" عن شكره وتقديره لأمير المنطقة، على ما لقيه من دعم منه أثناء فترة عمله.
فيما عبّر العميد "الأسمري" عن شكره وتقديره لأمير تبوك على توجيهاته السديدة.