أمير تبوك يستقبل اللواءَ "القحطاني" والعميدَ "الأسمري"

استقبل أميرُ منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم الثلاثاء؛ مديرَ الدفاع المدني بتبوك السابق اللواءَ الدكتور محمد بن حسن القحطاني، ومديرَ الدفاع المدني بالمنطقة العميدَ ظافر بن محمد الأسمري، المعيّن حديثًا مديرًا للدفاع المدني بالمنطقة.