"المبادرات المتميزة" و"كاوست" توقعان مذكرة تعاون لتكريم وتأهيل المعلمين بجدة

وكانت جمعية المبادرات المتميزة قد انطلقت كمبادرة مجتمعية وفق رؤية ورسالة سامية وضعت لها الأهداف والبرامج لتحقيق النماء الفكري والتميز المهني في العملية التعليمية، ورفع حماس المعلم واعتزازه بمهنته، ودعم أفكاره، ومكافأة جهوده، والتأكيد على أهمية دور المعلم في المجتمع وتهيئة البيئة المحفزة من خلال تنفيذ " جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز " والفعاليات المصاحبة لها بالشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، وتقديم مبادرات مجتمعية ذات استدامة وجودة عالية من خلال فريق عمل متخصص وفق أفضل الممارسات العالمية والأساليب الإدارية الحديثة بتكامل مع شركاء النجاح.