"المبادرات المتميزة" و"كاوست" توقعان مذكرة تعاون لتكريم وتأهيل المعلمين بجدة

وقعت جمعية المبادرات المتميزة ، مذكرة تعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" بحضور وتشريف المدير العام للتعليم بجدة الدكتور نايف بن عابد الزارع ، بهدف مشاركة الجامعة في برامج وفعاليات تكريم المعلمين بجدة وتأهيلهم وعقد ورش عمل متخصصة للرفع من قدراتهم وكفاءتهم الفنية وزيادة جودة الأداء التعليمي لديهم.
وتفصيلاً، يأتي ذلك انطلاقاً من اهتمام الجانبين بالمسؤولية الاجتماعية و تقديم مبادرات مجتمعية ذات استدامة وجودة عالية.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم من قبل كل من نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أسامة بن عبدالله الخريجي ، والنائب والمشارك الأعلى لرئيس جامعة كاوست للتقدم الوطني الاستراتيجي الدكتورة نجاح بنت يوسف عشري بحضور عدد من قيادات تعليم جدة وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية وشركائها الاستراتيجيين من القطاع الخاص والقطاع غير الربحي.
وكانت جمعية المبادرات المتميزة قد انطلقت كمبادرة مجتمعية وفق رؤية ورسالة سامية وضعت لها الأهداف والبرامج لتحقيق النماء الفكري والتميز المهني في العملية التعليمية، ورفع حماس المعلم واعتزازه بمهنته، ودعم أفكاره، ومكافأة جهوده، والتأكيد على أهمية دور المعلم في المجتمع وتهيئة البيئة المحفزة من خلال تنفيذ " جائزة أهالي جدة للمعلم المتميز " والفعاليات المصاحبة لها بالشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، وتقديم مبادرات مجتمعية ذات استدامة وجودة عالية من خلال فريق عمل متخصص وفق أفضل الممارسات العالمية والأساليب الإدارية الحديثة بتكامل مع شركاء النجاح.