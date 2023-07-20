"بسمات" توقّع اتفاقية تعاون مع ذوي الإعاقة لتقديم خدمات علاجية مختصّة للأطفال

وقّعت جمعية بسمات للعناية بالأسنان، اليوم، اتفاقيةَ تعاون مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة. تهدف الاتفاقية إلى تقديم خدمات علاجية طبية متخصصة بالأسنان لأطفال الجمعية داخل مركز الجمعية بالرياض؛ من أجل تسهيل تنقل الأطفال وأسرهم، إضافة إلى تجويد وتكاملية الخدمات العلاجية والتأهيلية لهم.
ووقّع الاتفاقيةَ من جانب جمعية بسمات للعناية بالأسنان، رئيسةُ مجلس الإدارة الدكتورة سيرين بنت فخر الشواف، ومن جانب جمعية الأطفال ذوي الإعاقة المديرُ التنفيذي الدكتور أحمد بن عبدالعزيز التميمي.
وكان وفد جمعية بسمات الذي ضمّ عضو مجلس الإدارة الدكتورة لطيفة الهويش والمدير التنفيذي الدكتور عبدالله السميح؛ قد اطّلع قبل توقيع الاتفاقية على مقرّ الجمعية؛ حيث استهلّ الزيارةَ بالاطلاع على القسم التأهيلي قبل أن ينتقل إلى القسم التعليمي ويطّلع على الخدمات المقدمة للأطفال.
ونوّهت الشواف إلى أن جمعية بسمات حرصت على أن تكون جمعية الأطفال ذوي الإعاقة هي الجمعية الأولى التي يتم توقيع اتفاقية تعاون معها؛ نظرًا لأهمية قضية الإعاقة والإقبال الكبير الذي تجده الجمعية من الأطفال لتلقّي العلاج الطبي والتأهيلي.