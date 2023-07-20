"بسمات" توقّع اتفاقية تعاون مع ذوي الإعاقة لتقديم خدمات علاجية مختصّة للأطفال

وكان وفد جمعية بسمات الذي ضمّ عضو مجلس الإدارة الدكتورة لطيفة الهويش والمدير التنفيذي الدكتور عبدالله السميح؛ قد اطّلع قبل توقيع الاتفاقية على مقرّ الجمعية؛ حيث استهلّ الزيارةَ بالاطلاع على القسم التأهيلي قبل أن ينتقل إلى القسم التعليمي ويطّلع على الخدمات المقدمة للأطفال.