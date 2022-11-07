خلال جولته التفقدية.. محافظ الطائف يزور عددًا من المراكز ويلتقي الأهالي.. غدًا

يتفقد محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار، غدًا عددًا من المراكز التابعة للمحافظة وهي "العاند، وعشيرة، وآل مشعان، والفيصلية، والعقيق".
ويأتي ذلك ضمن الجولات التفقدية لمحافظ الطائف بهدف الوقوف ميدانيًا والاطلاع على سير العمل في المراكز الإدارية والإدارات الحكومية بالإضافة إلى تفقد المشروعات التنموية.
وخلال الجولة سيلتقي الأمير سعود الأهالي للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم؛ ثم يعقد اجتماعًا برؤساء الجهات الحكومية للاطلاع على جميع الخدمات التي تقدم من خلالهم في المراكز والقرى التابعة لها، ومن خلال استعراض المشروعات التنموية سيتم تحديد الاحتياجات المستقبلية للتطوير واستكمال بقية الخدمات التي تُسهم في خدمة المجتمع.