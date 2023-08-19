ضمن استعدادها للعام الجديد.. "تعليم الطائف" تعزز من جوانب الأمن والسلامة بالمدارس

وشدد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي على أهمية متابعة وتقويم اشتراطات السلامة في جميع مرافق المبنى المدرسي والتأكد من فاعلية أنظمة الإنذار وجاهزية وسائل مكافحة الحريق، وتنفيذ خطط الإخلاء وتدريب الطلبة عليها دوريًا وتنفيذ الأنشطة والبرامج التوعوية بما يخص السلامة العامة والأمن الوقائي والسلامة المرورية والإسعافات الأولية، وتفعيل لجان الأمن والسلامة بالمدارس وتعزيز دورها، والتأكد من سلامة مخارج الطوارئ ونقاط التجمع وتوفير اللوحات الإرشادية لذلك.