ضمن استعدادها للعام الجديد.. "تعليم الطائف" تعزز من جوانب الأمن والسلامة بالمدارس

عززت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف من جوانب الأمن والسلامة في المدارس، وذلك ضمن استعدادها للعام الدراسي الجديد بهدف إيجاد بيئات مدرسية آمنة ومجتمع واعٍ لتعزيز ثقافة الأمن والسلامة في المدارس.
وعملت إدارة الأمن والسلامة المدرسية على رفع مستوى الجاهزية والاستعداد للوقاية والحماية من المخاطر المحتملة وآثارها مع بداية العام الدراسي في سائر المدارس الحكومية والأهلية، ونشر التوعية والتثقيف بتعليمات السلامة الوقائية من المخاطر وتفعيل تطبيق نظام إدارة السلامة المدرسية، وتوفير عناصر الأمن والسلامة في المدارس.
وشدد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي على أهمية متابعة وتقويم اشتراطات السلامة في جميع مرافق المبنى المدرسي والتأكد من فاعلية أنظمة الإنذار وجاهزية وسائل مكافحة الحريق، وتنفيذ خطط الإخلاء وتدريب الطلبة عليها دوريًا وتنفيذ الأنشطة والبرامج التوعوية بما يخص السلامة العامة والأمن الوقائي والسلامة المرورية والإسعافات الأولية، وتفعيل لجان الأمن والسلامة بالمدارس وتعزيز دورها، والتأكد من سلامة مخارج الطوارئ ونقاط التجمع وتوفير اللوحات الإرشادية لذلك.
وشدد الدكتور الغامدي على أهمية خلو أسطح المباني المدرسية وجميع الممرات ومخارج الطوارئ من وجود الأثاث الرجيع وأي عوائق، وذلك لضمان سلامة منسوبي ومنسوبات المدارس، لافتًا إلى حرص الإدارة العامة للتعليم بالطائف على الحفاظ على الأرواح والمنشآت وتوفير بيئات آمنة لمنسوبي ومنسوبات المدارس وزائريها لتكون خالية من مصادر الخطر وأسباب وقوع الحوادث.