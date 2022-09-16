بطرح متميز ومحتوى ثري.. برنامج "هذا المسا" يجذب مستمعي إذاعة الرياض

ويطرح البرنامج موضوعًا جديدًا كل يوم ليلامس اهتمام شرائح المجتمع، ويشارك الجمهور في إبداء الآراء ببساطة وعفوية، وفي نهاية البرنامج يتم التأكيد على المعلومة الصحيحة من قبل عدد من المتخصصين.