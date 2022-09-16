بطرح متميز ومحتوى ثري.. برنامج "هذا المسا" يجذب مستمعي إذاعة الرياض

جذب برنامج "هذا المسا" على أثير إذاعة الرياض العديد من المستمعين، بطاقمه المميز من تقديم إذاعي ، وإعداد متناغم مع المذيعين، وإخراج شكل هوية رائعة للبرنامج.
ويتميز البرنامج بالتنوّع الثقافي، ما بين الهمسات الجميلة والجولات المعلوماتية حول المعالم بأرجاء العالم.
ويبث البرنامج على الهواء مباشرةً يوميًّا من الأحد إلى الخميس ولمدة ساعتين من الساعة 6:00 مساءً إلى 8:00 مساءً.
ويهتم البرنامج بدعم المواهب الشابة وإظهارها على أثير الإذاعة، وتحفيزها والحوار معها؛ ليعكس نموذجًا فريدًا في عالم البرامج التفاعلية الهادفة والبناءة.
ويطرح البرنامج موضوعًا جديدًا كل يوم ليلامس اهتمام شرائح المجتمع، ويشارك الجمهور في إبداء الآراء ببساطة وعفوية، وفي نهاية البرنامج يتم التأكيد على المعلومة الصحيحة من قبل عدد من المتخصصين.
ويقدّم البرنامج المذيع ظافر الخثعمي، والمذيعة تهاني عطيف، اللذان يحملان كل مقومات المذيع الناجح من حيث الثقافة والحوار والأسلوب الرائع للتواصل مع المستمعين.
ومما لفت انتباه الجمهور حوار "الخثعمي" مع أحد المواهب الفنية القادمة؛ حيث كان أسلوب المقدمة محفزًا للضيف، وكان هناك تفاعل وانسجام بين المذيع والموهوب.
ويأتي البرنامج ضمن جهود هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي، ممثلةً في إذاعة الرياض؛ وذلك لإيجاد برامج هادفة ومنوعة تستهدف المستمع بشكلٍ لافت وجذاب وبما يحقق النجاح المستمر للإذاعة.