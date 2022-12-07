"تقنية نجران" تنفّذ برنامج التهيئة لمتدربي التدريب التعاوني للفصل الثاني

وأكد أن البرنامج يأتي انطلاقًا من حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني -ممثلة الكلية التقنية بنجران- على رفع مستوى تأهيل متدربيها وتهيئتهم لسوق العمل، وتعريف المتدربين المُتوقع تَخرجهم بمتطلباته والاستفادة من الخبرات المتواجدة؛ مشيرًا إلى أن البرنامج هو جهد مشترك بين الكلية وقطاع العمل الحكومي والخاص؛ حيث يتيح للمتدرب تطبيق ما اكتسبه خلال فترة تدريبه في الكلية من معارف ومهارات في منشآت قطاع الأعمال والإدارات الحكومية.