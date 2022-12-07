"تقنية نجران" تنفّذ برنامج التهيئة لمتدربي التدريب التعاوني للفصل الثاني

نفّذت الكلية التقنية بنجران اليوم، برنامج "التهيئة لمتدربي التدريب التعاوني" للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1444هـ، والذي يعد من البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع جهات التدريب في القطاعين الحكومي والخاص.
وأبان عميد الكلية محمد بن علي زبعان الصقري، أن البرنامج اشتمل على العديد من المحاور؛ أهمها طريقة التسويق الذاتي من خلال التدريب التعاوني، وشرح آليات التدريب التعاوني وأهدافه، والسلوك والمواظبة، بالإضافة إلى طريقة إعداد التقارير الدورية والنهائي.
ونصح "الصقري" المتدربين بضرورة الالتزام بأنظمة ولوائح جهات التدريب الداخلية والخارجية، والاستفادة العلمية والعملية من هذه التجربة؛ حيث ستكون بداية لانخراط المتدرب في سوق العمل.
وأكد أن البرنامج يأتي انطلاقًا من حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني -ممثلة الكلية التقنية بنجران- على رفع مستوى تأهيل متدربيها وتهيئتهم لسوق العمل، وتعريف المتدربين المُتوقع تَخرجهم بمتطلباته والاستفادة من الخبرات المتواجدة؛ مشيرًا إلى أن البرنامج هو جهد مشترك بين الكلية وقطاع العمل الحكومي والخاص؛ حيث يتيح للمتدرب تطبيق ما اكتسبه خلال فترة تدريبه في الكلية من معارف ومهارات في منشآت قطاع الأعمال والإدارات الحكومية.