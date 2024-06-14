للمرة الأولى.. 20 من زهرات وفتيات كشافة "تعليم الليث" يشاركن في موسم الحج

وأوضح أن مشاركة زهرات وفتيات الكشافة في حج هذا العام تأتي للمرة الأولى؛ لضمان تمكينهن واستثمار طاقاتهن وقدراتهن بشكل إيجابي، مع توسيع خيارات العمل التطوعي أمامهن، وإيماناً بالدور المحوري لهن في جميع المجالات ومن ذلك التطوع وخدمة المجتمع بشكل عام.