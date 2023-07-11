لدعم الكوادر.. "مدير تعليم المجمعة" يدشن برنامج "المهارات الاحترافية للعلاقات العامة"

عقب ذلك قدم المدرب عبدالله الحوطي عرضًا للبرنامج، حيث اشتمل على عدة محاور، أهمها: مقدمة عن العلاقات العامة وتاريخها، والمفاهيم العملية ومعايير بناء إدارتها المثالية ووظائفها وطرق واستراتيجيات محتواها.