لدعم الكوادر.. "مدير تعليم المجمعة" يدشن برنامج "المهارات الاحترافية للعلاقات العامة"

دشن مدير التعليم بمحافظة المجمعة، يوسف بن عبداللطيف الملحم برنامج المهارات الاحترافية للعلاقات العامة، بمشاركة عدد من منسوبي العلاقات العامة على مستوى الإدارات التعليمية بمنطقة الرياض والجامعات والكليات والأندية الرياضية والدوائر الحكومية.
ورحب "الملحم" بحضور البرنامج، مؤكدًا على أهميته والحاجة الماسة له، لدوره في تزويد المتدربين بمهارات العلاقات العامة الاحترافية.
وأشار الملحم إلى أن للعلاقات العامة دورًا بارزًا في نجاح المنشأة وخلق العلاقة الإيجابية والفعالة مع جميع العاملين في المنشأة والمتعاملين معها.
واختتم حديثه بالشكر لفرق العمل والقائمين على إعداد البرنامج، وللراعي الرسمي شركة "الطموح للمقاولات" و"لوفينا كافيه" المشارك في رعاية البرنامج.
عقب ذلك قدم المدرب عبدالله الحوطي عرضًا للبرنامج، حيث اشتمل على عدة محاور، أهمها: مقدمة عن العلاقات العامة وتاريخها، والمفاهيم العملية ومعايير بناء إدارتها المثالية ووظائفها وطرق واستراتيجيات محتواها.
وسيستمر البرنامج الذي ينظمه قسم العلاقات العامة بتعليم المجمعة ٣ أيام تدريبية في مقر بيت الطالب بالمحافظة، حضر العرض التقديمي المساعد للشؤون التعليمية بتعليم المجمعة سعد بن غازي الحربي والمساعد للشؤون المدرسية فهد بن حسن العولة والمساعد للشؤون التعليمية نورة بنت حمد الركبان.