"بيئة بني مالك" تنظم ورشة لتحسين إنتاج محصول الرمان

نظّمت وحدة وزارة البيئة والمياه والزراعة ببني مالك، اليوم السبت، ورشة عمل، تحت عنوان: "عمليات الخدمة اللازمة لتحسين إنتاج محصول الرمان".
جاء ذلك بالتعاون مع إدارة الإرشاد الزراعي، بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة.
وقال مدير وحدة وزارة البيئة والمياه والزراعة ببني مالك المهندس زياد بن فريحان المالكي: تهدف الورشة إلى تعزيز قدرات منتجي الرمان، وتبني ممارسات زراعية أفضل خلال مرحلتي الإنتاج وما بعد الحصاد؛ مما يسمح برفع الإنتاجية وجودة الإنتاج.
وتناولت الورشة التي قدّمها الدكتور فهد الألفي، والدكتور أحمد حجازي، الممارسات السليمة والرعاية المثلى لأشجار الرمان وعمليات التسميد وآليات استخدامها؛ وفق حاجة النبات، إضافة إلى طرق تنفيذ البرامج الوقائية لمكافحة الآفات والأمراض.
كما عرّفت الورشة المزارعين على أهم الأمراض والآفات التي تصيب شجرة الرمان، بعرض أشكال الضرر وطرق المكافحة الممكنة.
تبع ذلك جولة حقلية في مزرعة أحمد بن سلمان بصيادة بني مالك.
ولاقت ورشة العمل إقبالًا من المستفيدين وأصحاب المزارع؛ حيث تأتي امتدادًا لسعي الإدارة العامة للإرشاد الزراعي إلى تنظيم واستدامة العمل الإرشادي لتطوير البرامج الإرشادية المتنوعة.