"بيئة بني مالك" تنظم ورشة لتحسين إنتاج محصول الرمان

وتناولت الورشة التي قدّمها الدكتور فهد الألفي، والدكتور أحمد حجازي، الممارسات السليمة والرعاية المثلى لأشجار الرمان وعمليات التسميد وآليات استخدامها؛ وفق حاجة النبات، إضافة إلى طرق تنفيذ البرامج الوقائية لمكافحة الآفات والأمراض.