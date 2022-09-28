"آل الشيخ": رئاسة سمو ولي العهد لمجلس الوزراء تعزز مسيرة النماء والتطور والعطاء

رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، التهنئة المقرونة بصادق الدعاء باسمه وباسم كافة منسوبي ومنسوبات وزارة الشؤون الإسلامية إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء.
وقال آل الشيخ ــ في تصريح صحفي بهذه المناسبة ــ: إن الثقة الملكية الكريمة بتولي سمو سيدي القوي الأمين ولي العهد رئاسة مجلس الوزراء، تجسد حنكة خادم الحرمين الشريفين ــ أيده الله ــ ودعمه المستمر لمسيرة الخير والنماء والتقدم في كافة المجالات التي شهدتها بلادنا الغالية.
ونوه الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بالجهود الكبيرة والقفزات التي شهدتها المملكة في كافة المستويات بفضل من الله تعالى، ثم بالجهود الحثيثة والعمل الدؤوب المتقن الذي قدمه سمو ولي العهد ــ حفظه الله ــ؛ تحقيقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الذي سابقت به بلادنا عقارب الساعة في التطور والنمو الاقتصادي رغم ما مر به العالم من ظروف اقتصادية وسياسية، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030 التي قدمها سموه اتضحت معالمها بوقت قياسي، وجسدت الطموح وحسن التدبير والتخطيط لعرابها المسدد ــ حفظه الله ورعاه ــ.
وبين أن سمو ولي العهد ساهم في وقت قياسي من عمر الزمن في دفع مسيرة التنمية المستدامة لبلادنا، وجعلها في مصاف الدول المتقدمة، إلى جانب حمل لواء خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، والتصدي للغلاة والمتطرفين الذين حاولوا اختطاف الدين لأهدافهم السياسية المقيتة، مؤكدًا أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تحظى باهتمام كبير من سموه لتحقيق رسالتها السامية في نشر منهج الوسطية والاعتدال والتسامح والتصدي للجماعات المتطرفة.
ودعا وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ــ في ختام تصريحه ــ بأن يحفظ الله تعالى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأن يوفق سمو ولي عهده الأمين لما فيه الخير للبلاد والعباد وأن يجري على يديه الخير، وأن يبارك في عمله وجهده، وأن يديم على بلادنا عزها وتقدمها ورقيها.