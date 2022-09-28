"آل الشيخ": رئاسة سمو ولي العهد لمجلس الوزراء تعزز مسيرة النماء والتطور والعطاء

ونوه الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بالجهود الكبيرة والقفزات التي شهدتها المملكة في كافة المستويات بفضل من الله تعالى، ثم بالجهود الحثيثة والعمل الدؤوب المتقن الذي قدمه سمو ولي العهد ــ حفظه الله ــ؛ تحقيقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الذي سابقت به بلادنا عقارب الساعة في التطور والنمو الاقتصادي رغم ما مر به العالم من ظروف اقتصادية وسياسية، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030 التي قدمها سموه اتضحت معالمها بوقت قياسي، وجسدت الطموح وحسن التدبير والتخطيط لعرابها المسدد ــ حفظه الله ورعاه ــ.