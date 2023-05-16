539 جولة رقابية لصحة الطائف ترصد 86 مخالفة خلال 4 أشهر

نفّذت صحة الطائف -ممثلةً في إدارة الالتزام- خلال الأربعة الأشهر الأولى من العام الحالي، ٥٣٩ جولة رقابية شملت عددًا من المنشآت الصحية الخاصة ما بين مستشفيات، ومجمعات عامة ومتخصصة، وصيدليات، ومختبرات، ومراكز علاج طبيعي، ومحال نظارات.. وتم خلال هذه الجولات رصد (٨٦) مخالفة أحيلت إلى اللجان القانونية لاتخاذ القرار المناسب.