"محافظ الزلفي" يدشن مبنى شعبة المرور الجديد ويطلع على خدمات ذوي الإعاقة وكبار السن

دشن محافظ الزلفي، مسفر بن غالب العتيبي، مبنى شعبة المرور الجديد على طريق الملك فهد بحضور مدير مرور منطقة الرياض العميد محمد بن ناصر القريني ومدير شرطة المحافظة العقيد حمود بن حزام العتيبي ومدير شعبة مرور الزلفي العقيد حسن بن شقير الرشيدي ورئيس بلدية الزلفي مطلق بن ناصر الحثلان وعدد من القيادات المرورية والأمنية بمحافظات المجمعة والغاط ومديري القطاعات الحكومية.
وتفصيلًا، دشن العتيبي مقر شعبة مرور المحافظة؛ حيث قص شريط الافتتاح وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية، ثم تجول والحضور داخل أقسام المبنى ومرافقه مستمعين لشرح وافٍ عنه.
واطلع الجميع على الخدمات التي تقدمها شعبة المرور بالمحافظة لذوي الإعاقة وكبار السن؛ في مبادرة تعد الأولى على مستوى محافظات المنطقة، ولقيت استحسان الحضور.
وبحث العتيبي في لقائه بمكتبه في ديوان المحافظة مدير مرور منطقة الرياض العميد محمد بن ناصر القريني خلال زيارته التفقدية للمحافظة، عددًا من الموضوعات المشتركة وبرامج السلامة المرورية وسبل تطويرها.