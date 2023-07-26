"محافظ الزلفي" يدشن مبنى شعبة المرور الجديد ويطلع على خدمات ذوي الإعاقة وكبار السن

دشن محافظ الزلفي، مسفر بن غالب العتيبي، مبنى شعبة المرور الجديد على طريق الملك فهد بحضور مدير مرور منطقة الرياض العميد محمد بن ناصر القريني ومدير شرطة المحافظة العقيد حمود بن حزام العتيبي ومدير شعبة مرور الزلفي العقيد حسن بن شقير الرشيدي ورئيس بلدية الزلفي مطلق بن ناصر الحثلان وعدد من القيادات المرورية والأمنية بمحافظات المجمعة والغاط ومديري القطاعات الحكومية.