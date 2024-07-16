أكبرهن عمرها 102 عام.. الحملة الصيفية بالمخواة تتيح فرصة التعلم لأسرة كاملة

أما غاطية وقليلة فتؤكدان أن ذهاب كل الأسرة معًا للمدرسة أعطى دفعة قوية للاستمرار في الحملة بفرح ظاهر تؤكدان:

نعود للمنزل كل يوم بشغف العودة في اليوم الثاني لنتعلم المزيد، نذاكر معًا في أجواء أسرية جميلة.