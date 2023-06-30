أمين الطائف يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج ويشيد بمنظومة الخدمات المتكاملة

وبين المهندس الرحيلي أن ما تحقق من نجاح في الحج يعود بعد توفيق الله سبحانه وتعالى إلى ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من إمكانات ضخمة مدعومة بأحدث التقنيات منوهاً بتوظيف الذكاء الاصطناعي وتوفير التقنيات التي تواكب مستهدفات رؤية المملكة،2030 ليتمكن ضيوف الرحمن من أداء نُسكهم في أمن وطمأنينة" من خلال منظومة متكاملة من الخدمات، وذلك في استمرار للنجاحات التي تتحقق سنوياً بفضل من الله تعالى، ثم بفضل التوجيهات والمتابعة المستمرة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله -.