المسارحة تتألق في احتفالات ليالي المحافظات في "مهرجان شتاء جازان"

ضمن فعاليات "مهرجان شتاء جازان 24"، أقامت محافظة أحد المسارحة ليلة فنية من أجمل الليالي بالقرية التراثية بجازان، أحيت خلالها العديد من الفقرات المتنوعة والتي جعلتها ليلة من أجمل ليالي المحافظات في شتاء جازان الدافئ.
وتميزت ليلة أحد المسارحة بالألوان والفنون الشعبية عبر أوبريت غنائي وقصائد وأهازيج ورقصات شعبية حظيت بتفاعل وإعجاب الحضور وزوار القرية التراثية، وشاركت مدارس المحافظة في الاستعراض الكشفي وعدد من اللوحات.
وأكد عدد من الحضور أن المحافظة تألقت الليلة، على مسرح قرية جازان التراثية، وقدم أبناؤها ليلة استثنائية ضمن مشاركتهم، في برنامج "ليالي المحافظات التراثية" أحد فعاليات مهرجان شتاء جازان "أجمل وأدفا" لهذا العام.