المسارحة تتألق في احتفالات ليالي المحافظات في "مهرجان شتاء جازان"

وأكد عدد من الحضور أن المحافظة تألقت الليلة، على مسرح قرية جازان التراثية، وقدم أبناؤها ليلة استثنائية ضمن مشاركتهم، في برنامج "ليالي المحافظات التراثية" أحد فعاليات مهرجان شتاء جازان "أجمل وأدفا" لهذا العام.