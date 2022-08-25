جامعة جدة و"منشآت" تختتمان المعسكر التدريبي الصيفي لمركز الابتكار

اختتمت جامعة جدة بالتعاون مع "منشآت"، اليوم الخميس، فعاليات المعسكر التدريبي للفصل الصيفي لمركز الابتكار وريادة الأعمال.
وكان قد بدأ المعسكر أعماله في السابع من أغسطس الجاري، برعاية وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة شذا خصيفان.
وتهدف البرامج التدريبية للمعسكر إلى تمكين طلاب وطالبات جامعة جدة من تطوير نماذج عمل أولية والدخول إلى عالم الريادة.
كما اشتملت على محاور عدة منها: أساسيات ريادة الأعمال، نموذج العمل التجاري، دراسة السوق والتحقق من الفكرة، التخطيط المالي، بناء نموذج العمل الأولي، مهارات العرض الاستثماري؛ حيث تم اختيار 34 طالبًا وطالبة يمثلون 18 مشروعًا.
وفي ختام فعاليات المعسكر أعلنت لجنة التحكيم عن فوز المشروع "مشورة" بالمركز الأول وجائزة مقدارها 15 ألف ريال.
فيما فاز المشروع "فود ستيشن" بالمركز الثاني و10 آلاف ريال، والمشروع "عالطريقي" بالمركز الثالث و5 آلاف ريال.
ونوه قائد المعسكر محمد العبدلي إلى المستوى العالي للطلاب والمبادرات المقدمة، وقدم الشكر للجامعة على جهودها في إنجاح المعسكر وفعالياته.