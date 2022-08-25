جامعة جدة و"منشآت" تختتمان المعسكر التدريبي الصيفي لمركز الابتكار

كما اشتملت على محاور عدة منها: أساسيات ريادة الأعمال، نموذج العمل التجاري، دراسة السوق والتحقق من الفكرة، التخطيط المالي، بناء نموذج العمل الأولي، مهارات العرض الاستثماري؛ حيث تم اختيار 34 طالبًا وطالبة يمثلون 18 مشروعًا.