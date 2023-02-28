مركز المبادرات التنموية بتبوك ينظِّم ملتقى الشراكات الأول بالمنطقة

عُقد الملتقى من أجل رفع مستوى التنسيق والدعم بين مختلف الجهات بالمنطقة؛ للمساهمة في الشراكات الاستراتيجية، والتعرف على ما يعمل عليه الشركاء من الجهات المختلفة من مبادرات؛ لتحقيق التكامل والحدّ من الازدواجية في تنفيذ المبادرات بالمنطقة.