مركز المبادرات التنموية بتبوك ينظِّم ملتقى الشراكات الأول بالمنطقة

نظَّم مركز المبادرات التنموية بإمارة منطقة تبوك، اليوم الثلاثاء، ملتقى الشراكات الأول؛ للخروج بمبادرات تنموية تخدم المنطقةَ ورؤيةَ المملكة 2030، بمشاركة أكثر من 28 جهة من القطاع: العام، والخاص، والثالث.
عُقد الملتقى من أجل رفع مستوى التنسيق والدعم بين مختلف الجهات بالمنطقة؛ للمساهمة في الشراكات الاستراتيجية، والتعرف على ما يعمل عليه الشركاء من الجهات المختلفة من مبادرات؛ لتحقيق التكامل والحدّ من الازدواجية في تنفيذ المبادرات بالمنطقة.
وعمل على إتاحة الفرصة للشركاء لتبادل الخبرات والمعارف المرتبطة بأفضل الممارسات في مجال المبادرات التنموية.
كما خرج الملتقى بعددٍ من التوصيات النوعية لتعزيز مبدأ الشراكة والتكامل بين كل القطاعات المستهدفة، وتفعيل التبادل المعرفي بين منسوبيها.