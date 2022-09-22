"أبو عباة": اليوم الوطني يذكرنا بجهود المؤسس وهذا واجبنا تجاه الوطن

رفع عضو الشورى السابق الدكتور إبراهيم أبو عباة أسمى آيات التهاني للقيادة الحكيمة، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية في عامه الثاني والتسعين؛ مؤكدًا أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة على نفوسنا جميعًا نستذكر فيها ما سطرها مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود من بطولات؛ حتى تَحقق توحيد هذه البلاد تحت راية التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله .