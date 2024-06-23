رئيس جامعة الملك خالد المكلف يشهد حفل المعايدة السنوي لعيد الأضحى

وتطرّق الدكتور "ابن دعجم" إلى الخطة الزمنية لقبول العام الجامعي 1446هـ، ومسارات القبول، مشيرًا إلى أن جامعة الملك خالد تقدم مجموعة واسعة من البرامج في الدراسات العليا والبكالوريوس والدبلوم، بالإضافة إلى برامج التجسير المدفوعة والتجسير التكميلي غير المدفوع لطلاب الكليات التطبيقية بالجامعة، مؤكدًا أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز فرص التعليم والتطوير المهني للطلاب.