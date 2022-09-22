بالصور.. "إرادة الرياض" يحتفل مع مرضاه باليوم الوطني 92

رفع المدير التنفيذي لمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض بالنيابة الدكتور حسن بن رافع الشهري باسمه ونيابة عن منسوبي المجمع والمرضى التهنئة للقيادة الرشيدة وللشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثاني والتسعين لبلادنا العزيزة المملكة العربية السعودية.
جاء ذلك خلال حفل انطلاق فعاليات المجمع بهذه المناسبة والتي يستهدف من خلالها مرضاه بأقسام الإدمان والأقسام النفسية، والموظفين.
وقال الدكتور الشهري إن هذه المناسبة تعد ذكرى عظيمة لتوحيد هذا البلاد المباركة على الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، ونستحضر خلالها ما تحقق من إنجازات على كافة الأصعدة منذ ذلك الحين.
وأشار إلى أن المجمع يفخر بمشاركة المستفيدين من نزلاء ومراجعين في هذه الفعاليات والأنشطة التي تسهم في تعزيز الجهود العلاجية والتأهيلية، وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم، داعياً الله عز وجل أن يديم على بلادنا وحكومتها وشعبها نعمة الأمن والأمان ونعمة الاستقرار والرخاء وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة علينا بالخير والبركات.
وشهد الاحتفال مشاركة من المتعافين، والذي ألقى كلمة عبّر خلالها عن اعتزازه بالجهود التي تبذلها حكومة المملكة لحماية أبنائها من الأخطار التي تحدق بهم، ومد يد العون لمن أخطأ منهم ومساعدته للعودة إلى الطريق الصحيح، وقدم شكره للمجمع والعاملين فيه على الجهود التي يبذلونها لمساعدة المرضى على التعافي واستقرار حالتهم الصحية.
وألقى متعافٍ آخر قصيدة شعرية بهذه المناسبة، تفاعل معها الحضور وصفقوا لها كثيراً، كما شاركت فرقة "خالد شينان" الشعبية بتقديم العرضة السعودية وألوانٍ فلكلورية لعدد من مناطق المملكة تفاعل معها النزلاء الذين كانت الفرحة بادية على وجوههم لمشاركتهم في هذه المناسبة السعيدة.