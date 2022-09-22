بالصور.. "إرادة الرياض" يحتفل مع مرضاه باليوم الوطني 92

وشهد الاحتفال مشاركة من المتعافين، والذي ألقى كلمة عبّر خلالها عن اعتزازه بالجهود التي تبذلها حكومة المملكة لحماية أبنائها من الأخطار التي تحدق بهم، ومد يد العون لمن أخطأ منهم ومساعدته للعودة إلى الطريق الصحيح، وقدم شكره للمجمع والعاملين فيه على الجهود التي يبذلونها لمساعدة المرضى على التعافي واستقرار حالتهم الصحية.