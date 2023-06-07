لبحث مشاريع ومبادرات الاستدامة.. لقاء بين مديري بنك التنمية وتعاونية الطائف السياحية

واستعرض اللقاءُ أهدافَ "التعاونية" نحو المساهمة في تفعيل السياحة بالطائف من خلال دعم وتنفيذ المشاريع ومبادرات الاستدامة التي تخدم المجتمع، في ضوء توجيهات الأمير سعود بن نهار آل سعود محافظ الطائف، كما تم استعراض الخطة التشغيلية لتعاونية الطائف السياحية لعام ٢٠٢٣ التي اشتملت على مبادرات نوعية تُحقق التنمية وتطوير الوعي والمعرفة وفقًا لرؤية المملكة في مجال السياحة.