لبحث مشاريع ومبادرات الاستدامة.. لقاء بين مديري بنك التنمية وتعاونية الطائف السياحية

الْتقى مدير فرع بنك التنمية الاجتماعية بمحافظة الطائف محمد المالكي، رئيس مجلس إدارة "تعاونية الطائف" السياحية محمد بن مرزوق العتيبي، وعددًا من أعضاء التعاونية في فرع إدارة البنك بالمحافظة.
واستعرض اللقاءُ أهدافَ "التعاونية" نحو المساهمة في تفعيل السياحة بالطائف من خلال دعم وتنفيذ المشاريع ومبادرات الاستدامة التي تخدم المجتمع، في ضوء توجيهات الأمير سعود بن نهار آل سعود محافظ الطائف، كما تم استعراض الخطة التشغيلية لتعاونية الطائف السياحية لعام ٢٠٢٣ التي اشتملت على مبادرات نوعية تُحقق التنمية وتطوير الوعي والمعرفة وفقًا لرؤية المملكة في مجال السياحة.
وأوضح "العتيبي" أن مبادرات الجمعية تتضمن العديد من الأنشطة؛ منها تدريب وتأهيل الكوادر لسوق العمل، ومشاريع سياحية تحقق جودة الحياة من خلال الشراكات والتعاون مع الجهات ذات العلاقة التي تحقق الاستدامة.