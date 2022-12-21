"أمانة تبوك" تُشارك في معرض مستقبل "السلامة المرورية"

وقالت الأمانة إن مشاركتها في المعرض، تأتي إيمانًا منها بدورها الفعال في تعزيز السلامة المرورية، وضرورة إبرازه للمجتمع من خلال ما يحتويه جناحها من نماذج لأعمال قامت بها، لتحسين سلامة الطرق ورفع الكفاءة المرورية، إضافة إلى أنها تهدف من خلال هذا الجناح لرفع الوعي المجتمعي بأهمية ممرات المشاة، وضرورة عبور الطرق من خلال تلك الممرات التي تم تخصيصها لذلك.