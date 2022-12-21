"أمانة تبوك" تُشارك في معرض مستقبل "السلامة المرورية"

بدأ جناح أمانة تبوك في معرض مستقبل السلامة المرورية المُقام في جامعة المنطقة، باستقبال زواره منذ أمس الثلاثاء؛ للاطلاع على أعمال الأمانة ومجهوداتها في مجال السلامة المرورية.
وقالت الأمانة إن مشاركتها في المعرض، تأتي إيمانًا منها بدورها الفعال في تعزيز السلامة المرورية، وضرورة إبرازه للمجتمع من خلال ما يحتويه جناحها من نماذج لأعمال قامت بها، لتحسين سلامة الطرق ورفع الكفاءة المرورية، إضافة إلى أنها تهدف من خلال هذا الجناح لرفع الوعي المجتمعي بأهمية ممرات المشاة، وضرورة عبور الطرق من خلال تلك الممرات التي تم تخصيصها لذلك.
وبيّنت الأمانة أن جناحها احتوى على الكثير من النماذج التي تم تنفيذها على أرض الواقع، كممر المشاة الذكي الذي تم تنفيذه بمحاذاة الحديقة المركزية ويحتوي على إشارات مشاة ضوئية، إضافة إلى نماذج لمَعابر المشاة والقواطع المضيئة على الأرصفة في الميادين والتقاطعات.
وأوضحت الأمانة أن جناحها تَضَمّن مواد مرئية للتعريف بأعمال الأمانة في إنشاء الجسور والأنفاق وجسور المشاة والعبارات وممرات المشاة والبردورات المضيئة وأعمال الدهانات الأرضية واللوحات الإرشادية والتوجيهية.
واختتمت الأمانة بدعوة عامة لزيارة جناحها في المعرض الذي يستمر حتى الـ30 من شهر ديسمبر 2022م؛ للاطلاع على جهودها وأعمالها في مجال سلامة الطرق وتعزيز ورفع كفاءة السلامة المرورية، وتقديم آرائهم ومقترحاتهم البنّاءة في هذا المجال.