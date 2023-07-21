نائب مدير صحة جازان يكرّم المتميزين في مبادرة "نشكرك" بـ"طب الأسنان التخصصي"

كرّم نائب مدير عام الشؤون الصحية بجازان الدكتور عواجي النعمي المتميزين بمركز طب الأسنان التخصصي في مبادرة نشكرك، الخاصة بمؤشر رضا المرضى عن مقدمي الخدمة الطبية خلال الربع الأول من العام الميلادي الحالي 2023.
وتفصيلاً، تعد مبادرة "نشكرك" إحدى المبادرات المقدمة من إدارة تجربة المريض بصحة جازان يتم تنفذها من قبل إدارات تجربة المريض بالمنشآت الصحية وتعمل على رصد المتميزين من مقدمي الخدمة للمرضى وذويهم بناءً على تعليقات المرضى من خلال منصة القياس لكل رحلة في كل ربع سنوي بمشاركة اللجنة المقترحة بغرض تكريمهم.
وتهدف المبادرة إلى خدمة المرضى بالشكل المطلوب أولاً وزيادة عدد الموظفين المثاليين ورفع مستوى الإنتاجية في العمل وإيجاد حلول للمعوقات والصعوبات وتحسين وتجويد الخدمات المقدمة للمرضى وذويهم وفق عدد من المعايير منها الاسم الأكثر حصولاً على التعليقات الإيجابية من المرضى وذويهم خلال الربع.
وقام الدكتور "النعمي" بجولة تفقد من خلالها سير العمل بالمركز بحضور مدير المركز وعددٍ من القياديين بالشؤون الصحية بجازان، ومناقشة أبرز المنجزات التي حققها المركز والتحديات التي تواجهها ومدى تحقيق المركز للمستهدفات الخاصة به.
وتعد هذه الزيارة إحدى الزيارات التي يقوم بها القياديون في صحة جازان لتقديم الشكر والدعم للمتميزين والاطلاع على سير العمل في المنشآت الصحية في منطقة جازان.