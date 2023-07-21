نائب مدير صحة جازان يكرّم المتميزين في مبادرة "نشكرك" بـ"طب الأسنان التخصصي"

وتفصيلاً، تعد مبادرة "نشكرك" إحدى المبادرات المقدمة من إدارة تجربة المريض بصحة جازان يتم تنفذها من قبل إدارات تجربة المريض بالمنشآت الصحية وتعمل على رصد المتميزين من مقدمي الخدمة للمرضى وذويهم بناءً على تعليقات المرضى من خلال منصة القياس لكل رحلة في كل ربع سنوي بمشاركة اللجنة المقترحة بغرض تكريمهم.