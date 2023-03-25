بعد أن تحوَّل لمصدر خطر.. "أمانة جازان" تتفاعل مع تقرير "سبق" حول منحدر "مقطاع العارضة"

وأشاروا إلى أن البعض، خاصة المراهقين، يستغلون النزول من المنحدر لزيادة السرعة في الجزئية المستوية؛ وهو ما يتسبب في وقوع مشاكل، وتكرار الحوادث. لافتين إلى أن الحلول تكمن في وضع مطبات وسياج في الجهة المرتفعة، وإزالة الأشجار من جنباته؛ لكشف الرؤية بشكل أوضح.