بعد أن تحوَّل لمصدر خطر.. "أمانة جازان" تتفاعل مع تقرير "سبق" حول منحدر "مقطاع العارضة"

تفاعلت أمانة منطقة "جازان" مع التقرير الذي نشرته "سبق" أمس بعنوان (غياب لوسائل السلامة.. منحدر "مقطاع العارضة" خطر يهدد الأرواح)؛ إذ وجهت بلدية العارضة بالوقوف عليه.
وكان الأهالي قد أكدوا أن "طريق المقطاع" الرابط بين قريتَي الشكواني ورفيح، المتمثل في عقبة مصغرة منحدرة من جبال الخرت جنوب محافظة العارضة، تحوَّل إلى مصدر خطر يهدد الأرواح بسبب غياب وسائل السلامة على امتداده من مطبات وحواجز.
وبيَّنوا أن الطريق بات يشكل خطورة بالغة على سالكيه بالرغم من قِصَر مسافته.. لافتين إلى أنه يقطع وادي الخرت، ويحتاج إلى عدد من المطبات، وسياج في الجزئية الواقعة في الوادي قبل التقاء طريق أحد المسارحة - العارضة؛ لردع المستهترين من أصحاب السرعات العالية.
وأشاروا إلى أن البعض، خاصة المراهقين، يستغلون النزول من المنحدر لزيادة السرعة في الجزئية المستوية؛ وهو ما يتسبب في وقوع مشاكل، وتكرار الحوادث. لافتين إلى أن الحلول تكمن في وضع مطبات وسياج في الجهة المرتفعة، وإزالة الأشجار من جنباته؛ لكشف الرؤية بشكل أوضح.
من جهته، قال مصدر من بلدية العارضة لـ"سبق": "إن المطبات يتم تحديدها من قِبل لجنة السلامة المرورية بالمحافظة". موضحًا أن التنفيذ وفق ما تقره هذه اللجنة.
وأكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس أن هناك خمسة مبررات، حددتها المواصفة؛ لوضع المطبات الاصطناعية، تتمثل في وجود حركة مشاة كثيفة؛ تتطلب تهدئة السرعة، وكذلك عند التقاطعات المرورية الحرجة، والمنحنيات الرأسية والأفقية الخطرة، علاوة على مناطق العمل، وعند انتهاء الطرق.