شاهد.. "مدير بيئة الرياض" يتفقد مكاتب "الوزارة" في ضرما ومرات وشقراء

تفقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض المهندس خالد الصنعاء، وعدد من مديري الإدارات بالفرع، اليوم، مكاتب الوزارة في كلٍ من محافظة ضرماء ومحافظة مرات ومحافظة شقراء.
تأتي تلك الزيارات في إطار الجولات التفقدية لعددٍ من مكاتب الوزارة بالمحافظات التابعة لمنطقة الرياض للوقوف على سير الأعمال والخدمات والبرامج التي تقدمها وتشرف عليها مكاتب الوزارة وأهم الإنجازات والمبادرات ولمتابعة احتياجات المكاتب ومنسوبيها ومناقشة الحلول المناسبة للتحسين والتطوير لخلق بيئة عمل إيجابية ناجحة ومحفزة.
والتقى المهندس الصنعاء خلال الزيارة محافظي تلك المحافظات لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بالمحافظات فيما يخص اختصاصات الوزارة ومناقشة سبل التحسين والتطوير للمحافظات.
وفي ختام الجولات، نوه مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض بما توليه الحكومة الرشيدة من اهتمام بقطاع البيئة والمياه والزراعة، من خلال الدعم اللا محدود الذي تلقاه الوزارة وفروعها في جميع المجالات، من أجل تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية رؤية 2030.