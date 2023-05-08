شاهد.. "مدير بيئة الرياض" يتفقد مكاتب "الوزارة" في ضرما ومرات وشقراء

وفي ختام الجولات، نوه مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض بما توليه الحكومة الرشيدة من اهتمام بقطاع البيئة والمياه والزراعة، من خلال الدعم اللا محدود الذي تلقاه الوزارة وفروعها في جميع المجالات، من أجل تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية رؤية 2030.