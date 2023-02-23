"السويلم": "يوم التأسيس" يعبّر عن العمق التاريخي والثقافي للمملكة

كما قال: "لقد عاشت السعودية ثلاثة قرون بتجربة سياسية فريدة، فالدولة السعودية التي بدأ المؤسّس الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، في استعادة أمجادها عام 1902، أي قبل 120 عامًا، وإعلانه قيامَ الدولة عام 1932، وعاصمتها الرياض، وبناء كيان سياسي جديد؛ لم يكن وليد الصدفة أو المغامرة السياسية، بل جاء امتدادًا لقرنين من الزمان سَبَقاه، منذ أن انطلقت أولى لبنات الدولة الفتية عام 1727م، على يد الإمام محمد بن سعود، رحمه الله، في عاصمته الإدارية "الدرعية"؛ الأرض التي شهدت ولادة المملكة العربية السعودية لأول مرة في الجزيرة العربية بعد انقطاع لقرون طويلة.