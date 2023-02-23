"السويلم": "يوم التأسيس" يعبّر عن العمق التاريخي والثقافي للمملكة

قال رئيس مجلس إدارة جمعية "أواصر" الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السويلم، الخميس: إن المملكة العربية السعودية تحتفل في مثل هذا الوقت من كل عام بيومٍ من أعظم الأيام في تاريخها الممتدّ لثلاثة قرون من الزمن، وهو يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى في عهد مؤسّسها الإمام محمد بن سعود، رحمه الله، عندما أسّس الدولة بتاريخ 30/ 6/ 1139هـ، الموافق 22/ 2/ 1727م في العاصمة الدرعية.
وأضاف "السويلم": "ذكرى قيام الدولة السعودية الأولى، قبل ثلاثة قرون؛ تأتي لتعبّر عن العمق التاريخي والثقافي لهذه الدولة، أعزَّها الله، لتصل إلى ما وصلت إليه من تقدُّم وتمكين وحفظ الحقوق والواجبات، وحماية الناس وازدهارهم في منطقة صحراوية كان يغلب عليها الجوع وقلّة الموارد؛ حيث لم يكن هناك دولة بمعناها الحديث في الجزيرة العربية منذ عقود طويلة، وغلبت عليها حياةٌ بدائيّةٌ تحكمها القبيلةُ أو التجمُّعاتُ القروية، وسادت الخلافات والحروب والغزوات بينها لفترات طويلة، حتى ظهرت دولة حديثة رغم الإمكانات المتواضعة، مكتملة الأركان في القضاء والحقوق والمواطنة والأمن والاستقرار، في العاصمة الأولى الدرعية".
وتابع: "ومع نهاية العصر النبوي الشريف في مكة المكرمة والمدينة المنورة والخلافة الراشدة، فقد هاجرت عواصم الدولة الإسلامية خارج الجزيرة العربية إلى الشام ثم العراق لما يقارب 900 عام، أثناء حكم الدولة الأموية في دمشق، والدولة العباسية ببغداد، ولم تكن الجزيرة العربية محلَّ اهتمام رغم وجود الحجيج والمعتمرين والحرمين الشريفين؛ مما جعل هذه البلادَ المباركة تعيش في فترات ضياع امتدَّت لعقود من الزمن، حتى أسّس الإمام محمد بن سعود، رحمه الله، هذه الدولةَ الفتيّة ليعيد كتابة التاريخ السياسي بعد انقطاعٍ طويل، ويعيدَ معها أهميتَها التاريخية، وربطها بالمبادئ الأولى التي قامت عليها دولة الإسلام وقت النبوّة، ثم وقت الخلافة الراشدة، وأسس الدولة بمفهومها الحقيقي على أجزاء واسعة من الجزيرة العربية، فتجمّعت القبائل والقرى بمختلف الأجناس، تحت راية الدولة التي تقوم تحت راية التوحيد بعد انقطاع طويل".
وقال "السويلم": "إن المتمعّن في قراءة صفحات تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها عام 1727م، يجد تجربةً سياسيّةً قاسية واجهت من خلالها الكثير من التحدّيات، ولكنها كلما سقطت أرضًا تنهض ثانية، كما لو كانت تُولد من جديد، وصنعت بذلك هوية راسخة، فبعد سقوط الدولة السعودية الأولى سرعان ما نهضت الدولة السعودية الثانية، وعند سقوط الثانية سرعان ما نهضت الدولة السعودية الثالثة، على يد المؤسّس الملك عبدالعزيز بن سعود، طيب الله ثراه".
وواصل قائلًا: "المتتبّع لقراءة النسيج الاجتماعي منذ ثلاثة قرون، سوف يلاحظ مساهمة كل المواطنين في الجزيرة العربية من وسطها إلى شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، في التأسيس والبناء والتضحية مع القيادة من جميع الأسر والقبائل، حاضرة وبادية؛ حيث ساهم العلماء والأعيان والمعلّمون والعمّال والحرفيون والمزارعون، وغيرهم، من كل الناس في السمع والطاعة والمشاركة مع القيادة الكريمة في العقد الاجتماعي والسياسي؛ لبناء الدولة التي امتدّت على مدى ثلاثة قرون من الزمن، في توحيد البلاد وبنائها وتعزيز قوتها ورسالتها، فالجميع ساهم في هذا الإنجاز التاريخي لهذه الدولة المباركة، وأسهموا في بنائها ووحدتها وتماسكها".
كما قال: "لقد عاشت السعودية ثلاثة قرون بتجربة سياسية فريدة، فالدولة السعودية التي بدأ المؤسّس الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، في استعادة أمجادها عام 1902، أي قبل 120 عامًا، وإعلانه قيامَ الدولة عام 1932، وعاصمتها الرياض، وبناء كيان سياسي جديد؛ لم يكن وليد الصدفة أو المغامرة السياسية، بل جاء امتدادًا لقرنين من الزمان سَبَقاه، منذ أن انطلقت أولى لبنات الدولة الفتية عام 1727م، على يد الإمام محمد بن سعود، رحمه الله، في عاصمته الإدارية "الدرعية"؛ الأرض التي شهدت ولادة المملكة العربية السعودية لأول مرة في الجزيرة العربية بعد انقطاع لقرون طويلة.
وأكد "السويلم" أن "المملكة العربية السعودية صنعت تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، اليوم؛ تاريخًا مضيئًا للجزيرة العربية في منهج راسخ، وجعلت منها دولةً ذات عمق في تاريخ الأمم، وصاغت هوية راسخة جعلتها تتميّز بالمرونة والقدرة على التكيُّف والعيش تحت الظروف المختلفة إلى يومنا الحاضر".
كما أكد أن "يوم التأسيس" الذي نفتخر به، ونتذكّر أمجاده، يُظهر لنا عمقَ المسافة التاريخية التي تُميّز بلادنا عن غيرها، على يد رجالات صنعوا هذا الوطن بمراحله الثلاث، ليكون محلَّ فخر واعتزاز لكل من يعيش على هذه الأرض المباركة.