نيابة عن المحافظ.. أمين جدة يتوّج الفائزين بشوط كأس المحافظة بدوري الفروسية السادسة

توج مساء اليوم أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي الفائزين بشوط كأس محافظة جدة أحد أشواط بطولة دوري الفروسية السادسة التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية، وذلك في الحفل الختامي الذي أُقيم بمزرعة الصواري، وذلك نيابة عن محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي.
واشتملت جولة "التمايز" النهائية على جولة ضد الزمن وتنافس فيها 10 فرسان في الجولة الختامية، حيث حصل على المركز الأول في شوط كأس محافظة جدة الفارس عبدالرحمن قحل، فيما جاء في المركز الثاني الفارس عبدالله الشربتلي، وحصد المركز الثالث الفارس كريستوف، فيما حل الفارس محمد إنديجاني في المركز الرابع، وجاء عبدالله شربتلي في المركز الخامس (بجواده الثاني).
يُذكر أن البطولة شارك فيها أكثر من 150 فارسًا وفارسة من جميع الأعمار ومن مختلف مناطق المملكة، يتنافسون على جوائز تبلغ قيمتها 150 ألف ريال، وسيارة.