نيابة عن المحافظ.. أمين جدة يتوّج الفائزين بشوط كأس المحافظة بدوري الفروسية السادسة

واشتملت جولة "التمايز" النهائية على جولة ضد الزمن وتنافس فيها 10 فرسان في الجولة الختامية، حيث حصل على المركز الأول في شوط كأس محافظة جدة الفارس عبدالرحمن قحل، فيما جاء في المركز الثاني الفارس عبدالله الشربتلي، وحصد المركز الثالث الفارس كريستوف، فيما حل الفارس محمد إنديجاني في المركز الرابع، وجاء عبدالله شربتلي في المركز الخامس (بجواده الثاني).