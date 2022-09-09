استفاد منها 240 شخصاً.. "صحة القنفذة" تطلق قافلة طبية لمرضى العيون والأطفال

انطلقت، مساء اليوم الجمعة، قافلة طبية تخصصية لمرضى العيون والأطفال بمركز صحي الصفة بحلي جنوب القنفذة وبالشراكة بين صحة القنفذة وجمعية زمزم وبر حلي وجمعية التنمية الأهلية بالكدوة واستفاد منها 240 مستفيداً.
وتفصيلاً، تأتي هذه القافلة امتداداً للقوافل الطبية السابقة، ومن المقرر أن تنطلق قوافل طبية قادمة سيتم تنفيذها، ضمن الشراكة المجتمعية، والتي تهدف إلى الوصول للمجتمع وتقديم خدمات صحية لهم.
وتفصيلاً، قال متحدث صحة القنفذة ومدير الشراكة المجتمعية إبراهيم المتحمي: لدينا العديد من الشراكات المجتمعية مع عدة جهات مختلفة من جهات خيرية وجهات صحية، وأخرى حكومية وجميعها تكاملية.
وقدم "المتحمي" الشكر لجميع الشركاء باسم صحة القنفذة لجهودهم المبذولة، مؤكداً أن تلك الجهود جاءت بمتابعة وتوجيه مدير صحة القنفذة الدكتور أحمد العمري.