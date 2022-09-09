استفاد منها 240 شخصاً.. "صحة القنفذة" تطلق قافلة طبية لمرضى العيون والأطفال

وتفصيلاً، تأتي هذه القافلة امتداداً للقوافل الطبية السابقة، ومن المقرر أن تنطلق قوافل طبية قادمة سيتم تنفيذها، ضمن الشراكة المجتمعية، والتي تهدف إلى الوصول للمجتمع وتقديم خدمات صحية لهم.