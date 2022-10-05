"الأمر بالمعروف" ينظّم ورشة عمل بعنوان تعزيز الانتماء والولاء الوطني

نفّذت وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورشة عملٍ شارك فيها منسوبو هيئة محافظة الدلم بعنوان (تعزيز الانتماء والولاء الوطني)، قدّمها فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات؛ بحضور فضيلة المساعد الشيخ محمد بن زيد التميمي؛ ورئيس هيئة الدلم الشيخ إبراهيم بن حسين؛ وذلك بقاعة الاجتماعات في مبنى هيئة الأمر بالمعروف بالمحافظة.
وتنفّذ هذه البرامج والورش التوجيهية وحدات الأمن الفكري في فروع الرئاسة بمناطق المملكة، بتوجيه ومتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ لتعزيز مفهوم الانتماء للوطن، تحقيقاً لأحد أبرز أهداف الرئاسة العامة.