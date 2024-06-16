"متطوعات الطائف" تضربن أعظم مثال في خدمة الحجاج بالمشاعر المقدسة

ويحظى الحاج منذ قدومه وحتى مغادرته بمختلف الخدمات التطوعية مثل توجيه الحجاج لمخيماتهم، مع استقبالهم وتوديعهم في المطار، والإشراف الميداني على الخدمات، وتوزيع عبوات المياه، والتوعية والتثقيف الصحي، فضلًا عن تقديم الوجبات، والترجمة لغير الناطقين باللغة العربية، والإشراف على الخدمات المساندة للحجاج، وغير ذلك كثير.