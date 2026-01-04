جمعية شباب الأفلاج تنوّع برامجها وتُسهم في تنمية المهارات وبناء القدرات

سجّلت جمعية شباب الأفلاج حضورًا لافتًا في المشهد المجتمعي خلال الفصل الدراسي الأول، عبر حزمةٍ متنوعة من البرامج والأنشطة التي سجّلت تردّدًا يوميًا تجاوز 1000 طالب، ضمن جهودها المستمرة لتنمية مهارات الشباب واستثمار أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع في الجوانب التربوية والتعليمية والثقافية والرياضية.
ونفّذت الجمعية خلال الفصل الدراسي الأول عددًا من البرامج التدريبية والتثقيفية والتعليمية والرياضية، شملت برامج تربوية قيمية تهدف إلى تعزيز السلوك الإيجابي والانتماء، إلى جانب الاحتفال باليوم الوطني، وتنظيم بطولات الألعاب الإلكترونية والبلايستيشن، وبطولات كرة القدم، ومسابقات ثقافية أسهمت في تنمية المعرفة وروح التنافس لدى المشاركين.
كما قدّمت الجمعية فعاليات نوعية من بينها “مكشات النشاما” التي جمعت بين الترفيه وغرس القيم، إضافة إلى الاحتفاء بيوم المعلم، وعدد من البرامج والأنشطة المتنوعة التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الشباب وأولياء أمورهم.
وتركّز جمعية شباب الأفلاج في برامجها على احتضان أوقات الشباب وتوجيه طاقاتهم نحو ما يعزّز مهاراتهم الشخصية والاجتماعية، ويُسهم في بناء جيلٍ واعٍ وقادر على الإسهام الإيجابي في مجتمعه.
وتجسّد هذه المنجزات أهمية الدور الذي تقوم به الجمعية في دعم الشباب وصناعة المبادرات المجتمعية المؤثرة، بما يعكس قيمة العمل المؤسسي في تنمية الإنسان واستثمار الطاقات الشابة على أسسٍ مستدامة.