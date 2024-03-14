برعاية "جلوي بن عبدالعزيز".. محافظ شرورة يطلق فعاليّة الفوانيس الرمضانية

ويسعى بنك التنمية الاجتماعية من خلال هذه الفعاليّة، إلى تشجيع الجميع على دعم الأسر المنتجة، والإسهام في تعزيز الاقتصاد المحلي، إضافةً إلى تعزيز الابتكار والإبداع في المنطقة، وبناء جسور تواصل قوية بين الأسر المنتجة والمجتمع المحلي.