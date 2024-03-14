برعاية "جلوي بن عبدالعزيز".. محافظ شرورة يطلق فعاليّة الفوانيس الرمضانية

برعاية الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، انطلقت مساء اليوم، فعاليّة "الفوانيس الرمضانية"، التي ينظمها بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة بحضور محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي.
وتهدف هذه الفعاليّة إلى تعزيز روح التعاون المجتمعي خلال شهر رمضان المبارك، من خلال توفير منصة لأكثر من 80 أسرة منتجة بمحافظة شرورة لعرض وبيع منتجاتهم من مأكولات وحِرف يدوية بهدف تعزيز دخلهم وتعزيز الحِرف اليدوية والمنتجات المحلية.
ويسعى بنك التنمية الاجتماعية من خلال هذه الفعاليّة، إلى تشجيع الجميع على دعم الأسر المنتجة، والإسهام في تعزيز الاقتصاد المحلي، إضافةً إلى تعزيز الابتكار والإبداع في المنطقة، وبناء جسور تواصل قوية بين الأسر المنتجة والمجتمع المحلي.
ودعا البنك الجميع لزيارة فعاليّة "الفوانيس الرمضانية"، ودعم الأسر المشاركة بالمحافظة، مؤكدًا أن الفعاليّة ستستمر هذه الفعاليّة طوال شهر رمضان المبارك.