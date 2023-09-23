الموارد البشرية بمنطقة تبوك تحتفي بذكرى اليوم الوطني 93

احتفى فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك، بالتعاون مع المراكز والدور والمكاتب التابعة للفرع بمشاركة مدارس الملك عبدالعزيز، وفريق رؤية وطن التطوعي تحت شعار "نحلم ونحقق".
وأقيم خلال هذا الاحتفال في قاعة المناسبات بالفرع، معارض فنية وتراثية وطنية بمناسبة اليوم الوطني السعودي، بالإضافة إلى إقامة الفلكلور الشعبي والوطني والعديد من الأنشطة الترفيهية الوطنية والعروض المرئية والهدايا المصاحبة لمنسوبي الفرع وزوار الفرع.
وأعرب المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك، منيف بن هابس الحريي، عن فخره واعتزازه بما شاهده من جهود لجميع منسوبي ومنسوبات فرع الوزارة بمنطقة تبوك خلال هذه المناسبة العزيزة والتي تجسد مشاعرهم الوطنية الجياشة، ومشاعر جميع أفراد المجتمع، متمنيًا دوام التقدم والازدهار للمملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين -حفظهما الله-.