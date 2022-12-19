بلدية ظهران الجنوب تفتح مظاريف الفرص الاستثمارية المطروحة للأنشطة التجارية

عقدت لجنة فتح المظاريف ببلدية ظهران الجنوب بمتابعة رئيس البلدية المهندس أحمد بن محمد عوير، ورئاسة رئيس إدارة الاستثمار بالبلدية المهندس جابر آل فروان وأعضاء اللجنة، اجتماعها اليوم بصالة الاجتماعات لفتح المظاريف لعدد من المواقع الاستثمارية المطروحة داخل المحافظة، والتي تشمل مجموعة من الأنشطة المتنوعة.
حضر فتح المظاريف، المستثمرون الذين قدّموا عطاءاتهم للفوز بتلك الفرص، والوقوف على فتح المظاريف من مبدأ الشفافية؛ علمًا بأنه تم التقديم ورفع العطاءات عن طريق الموقع الموحد لوزارة الشؤون البلدية "فرص".
وأوضحت بلدية المحافظة، أن الفرص الاستثمارية المطروحة متنوعة؛ حيث تسعى البلدية من خلال طرحها، إلى مواكبة الحراك التنموي بين القطاع البلدي والقطاع الخاص؛ مشيرة إلى أن التقديم وشراء كراسات الشروط والمواصفات لباقي الفرص عن طريق منصة "فرص" على الموقع الإلكتروني لـ"بلدي"، مستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 3 أبريل المقبل؛ على أن يكون موعد فتح المظاريف في اليوم الذي يليه.