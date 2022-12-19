بلدية ظهران الجنوب تفتح مظاريف الفرص الاستثمارية المطروحة للأنشطة التجارية

وأوضحت بلدية المحافظة، أن الفرص الاستثمارية المطروحة متنوعة؛ حيث تسعى البلدية من خلال طرحها، إلى مواكبة الحراك التنموي بين القطاع البلدي والقطاع الخاص؛ مشيرة إلى أن التقديم وشراء كراسات الشروط والمواصفات لباقي الفرص عن طريق منصة "فرص" على الموقع الإلكتروني لـ"بلدي"، مستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 3 أبريل المقبل؛ على أن يكون موعد فتح المظاريف في اليوم الذي يليه.